На фестивале Eco Friendly Fest покажут экоарт

2 и 3 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится 11-й Eco Friendly Fest – фестиваль экопривычек и осознанного потребления. В программе фестиваля с каждым разом появляется всё больше арт-объектов.

© Пресс-служба Eco Friendly Fest

Bear with me. Искусство терпения и переработки

Масштабная инсталляция об устойчивом потреблении, переработке и человеческом терпении, созданная арт-коллективом «Формула» (Анна Ганна, Россия, и Юлия Ратникова, Великобритания) для Культурного квартала Брусницын. Проект вырос из идеи повторного использования материалов: гигантский медведь сшит из баннерной ткани и наполнен пластиковыми бутылками и старыми предметами. Его фактурное тело – метафора природы, поражённой загрязнением, но сохраняющей силу и внутреннее достоинство.

Выездной музей переработки

В музее представлены две тематические линии – «План чистого Мира» и «LifeStyle», а именно:

Предметы, демонстрирующие цепочки переработки различных видов вторсырья: пластика, стекла, макулатуры, гаджетов, электротехники;

Многоразовые альтернативы «одноразовому мусору»;

Решения для снижения вреда окружающей среде с помощью сбережения энергии и ресурсов.

Серия из четырех картин «Цифровое наследие»

Предприниматель и дизайнер Захар Ал Хамуй создал серию из 5120 компьютерных и серверных процессоров уникальной квадратной формы, которые на моменты вызола стоили более миллиона долларов США, но теперь они давно сняты с производства. Серия картин изображает ключевые моменты эпохи компьютеризации: поглощение человеческого времени, появление графического интерфейса, компьютеризацию офисов и домов, появление интернета и искусственного интеллекта.

VR-очки с проектом «ИХ ГЛАЗАМИ»

ИХ ГЛАЗАМИ — это некоммерческий просветительский проект общественной организации «Голоса за животных», позволяющий увидеть мир глазами животных. При помощи технологии виртуальной реальности зрители могут перенестись за стены промышленных ферм и стать свидетелями повседневного быта их обитателей.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.

Вход свободный, обязательная предварительная регистрация и подробная программа фестиваля на сайте ecofriendlyfest.ru.