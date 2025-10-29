Гендиректором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова

Елена Булукова назначена генеральным директором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.

«Генеральным директором Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначена Елена Булукова», – говорится в сообщении.

Как отмечается, Елена Булукова является лауреатом премии правительства РФ в области культуры. С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова.