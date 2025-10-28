Москвичке предъявлен иск о запрете содержания животных из-за антисанитарии

Москвичке предъявили иск о запрете содержания животных в квартире из-за грязи и запаха в ее жилище. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Горы мусора, неприятный запах, насекомые, страдающие животные и возмущенные соседи – именно такую картину застали проверяющие в жилом доме на ул. 5-я Кожуховская. Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами провела проверку информации о нахождении в квартире животных. Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают девять кошек, которые не вакцинированы», – сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, женщина игнорировала требования управляющей организации убраться в квартире. В итоге собственнице жилья предъявили иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.