В России хотят создать Путинский районный суд

Верховный суд России 28 октября планирует выступить с законодательной инициативой о создании суда Путинского района в Грозном. Об этом свидетельствует повестка заседания пленума ВС, опубликованная на официальном сайте суда.

© Telegram-канал «Kadyrov_95»

Согласно документу, четвертым пунктом повестки значится рассмотрение вопроса о внесении в Государственную думу проекта федерального закона об учреждении нового судебного органа. Новый район Грозного назван в честь президента Владимира Путина.

Инициатива создания новой территориальной единицы была представлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году. Строительство района планируется завершить к 2027 году, на его территории возведут более 150 многоквартирных домов и необходимую инфраструктуру.

Параллельно Верховный суд намерен инициировать создание Внуковского районного суда Москвы, а также внести изменения в юрисдикцию Троицкого и Щербинского районных судов столицы.

В начале октября Рамзан Кадыров и вице-премьер правительства России Александр Новак открыли первую линию нового района имени Владимира Путина в Грозном.