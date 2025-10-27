В Казани отреставрируют участок стены кремля

Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта работ по сохранению одной из составных частей объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля Казанского кремля. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.

В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы исторического памятника конца XVI– начала XVII века «Прясло стены между Безымянной башней и Северо-Западной башней», расположенного с юго-западной стороны Казанского кремля.

В прошлом прясло выполняло оборонительные функции, внутри находились бойницы и стрельницы для отражения вражеских атак. Это была белая каменная стена с прямоугольными зубцами сверху. Сегодня объект требует проведения работ по сохранению внешнего облика.

В рамках восстановления прясла запланированы работы по реставрации и консервации стены. Ремонтно-реставрационные мероприятия включают в себя разбор бойниц, восстановление недостающей кирпичной кладки, укладку пола, укрепление конструкций, а также демонтаж перекрытий *.

Застройщик – ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Проектировщик – ГУП Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательная научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»

Фото: Wikimedia Commons / Алексеев Игорь Евгеньевич, CC BY-SA 4.0