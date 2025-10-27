Рост заболеваемости ОРВИ произойдет в РФ в ближайшие месяцы

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России на данный момент остается стабильной, несмотря на предстоящий сезонный рост заболеваемости. Об этом 26 октября сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Согласно данным официального мониторинга, эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране пока не превышены.

«В России циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2», — сообщил Чуланов, слова приводит РБК. Он уточнил, что эпидемиологи внимательно следят за эпидемической обстановкой, но на данный момент новых генетических вариантов вирусов в обращении среди населения не выявлено.

В Минздраве ожидают подъема заболеваемости традиционно в декабре-январе, когда климатические и социальные факторы способствуют распространению вирусных инфекций. По словам Владимира Чуланова, пик может сместиться в зависимости от погоды, активности граждан и уровня вакцинации. Ведомство отмечает, что большинство вирусов, вызывающих всплески ОРВИ, привычны для медицинской системы, однако призывает граждан своевременно прививаться и соблюдать меры профилактики: часто мыть руки, носить маски в общественных местах и избегать скоплений людей в сезон роста заболеваемости.

Министерство здравоохранения продолжит ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки. Российским регионам рекомендовано оперативно реагировать на возможное увеличение числа заболевших в предстоящие месяцы. В случае заметного роста заболеваемости подготовлены дополнительные меры по усилению амбулаторной и стационарной помощи населению.