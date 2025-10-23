Мэра Рязани отстранили от должности

Мэра Рязани Виталия Артемова (на фото) отстранили от должности. Об этом пишет местное издание «Рязанские новости» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, решение было принято Рязгордумой. Источник сообщил, что Артемова отстранили для проверки соответствия доходов и расходов до 20 декабря 2025 года.

В 2023 году губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что глава администрации Рязани Елена Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Решение утвердили и исполняющим обязанности был назначен Артемов.

Конкурс на должность главы администрации прошел 10 ноября. Виталий Артемов занял первое место и был избран мэром официально.

Накануне президиум регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение о приостановлении полномочий Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума.