Петербуржец потребовал от МВД компенсацию в размере 5 млн рублей

Петербуржец Антон С. потребовал у ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти компенсацию в размере 5 млн рублей за причинение морального вреда, рассказала в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, 23 мая 2025 года инспектор остановил Антона за выезд на встречную полосу движения, задержал его, доставил в отделение, составил протокол, записал на видео извинения нарушителя.

«Через некоторое время [мужчина] увидел себя в СМИ и пабликах в Интернете. Обиделся Антон Владимирович и требовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и 5 000 000 рублей ему заплатить», — отметила Лебедева.

Руководитель пресс-службы заметила, что «любит», когда нарушители и преступники жалуются на правоохранителей и СМИ за публикацию видео.

«То есть, нарушать КоАП РФ, УК РФ — это нормально, а рассказывать об этом — страшный грех!», — эмоционально отреагировала Лебедева.

По ее словам, Смольнинский суд отказал Антону С. в принятии заявления к производству.