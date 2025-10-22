Михалков рассказал о визите Путина

Режиссер Никита Михалков рассказал о том, что президент России Владимир Путин приехал на его 80-летие в театр «Мастерская «12». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «Бесогон».

По словам Михалкова, Путин приехал для того, чтобы лично поздравить режиссера с юбилеем. Кроме того, во время визита президент объявил о награждении Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это стало большой честью для режиссера — таким же орденом обладал и его отец.

«Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш Президент Владимир Владимирович Путин. И большая честь – объявленная им вчера новость о том, что я был удостоен высочайшей награды – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был и мой отец Сергей Владимирович Михалков. Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: “Я служил, служу и буду служить своему Отечеству”», — написал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Михалкову ведомственную медаль «За чистоту помыслов и благородство дел».