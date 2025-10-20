Бывший полковник СВР и экс-разведчик-нелегал, член президиума совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО Андрей Безруков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал серьезные опасения по поводу безопасности президента РФ Владимира Путина в ходе возможного саммита с Дональдом Трампом в Будапеште. По его мнению, британские спецслужбы могут готовить там покушение.

«Не езжайте в Будапешт. У меня есть очень и очень серьезные опасения по поводу Будапешта», — приводит слова Безрукова британская газета Express.

По предположению Безрукова, правящий класс в Лондоне находится в отчаянном положении из-за ослабления страны и может пойти на крайние меры.

«Для них удар по нам, в том числе абсолютно коварная операция, которая может быть проведена в Будапеште, — это решение. И они его примут. Они рискнут всем», — заявил он.

В качестве безопасной альтернативы для проведения саммита он предложил Объединенные Арабские Эмираты. На реплику Владимира Соловьева о том, что Путин — «очень смелый» человек и, вероятно, все равно пойдет на риск, Безруков ответил, что в данном случае интересы страны должны быть важнее личного мужества.