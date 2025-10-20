Сформирована программа фестиваля Eco Friendly Fest

2 и 3 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится 11-й Eco Friendly Fest – фестиваль экопривычек и осознанного потребления.

© Eco Friendly Fest

Программа фестиваля максимально насыщенна

Мастер-классы. Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», экоцентр «Сборка» и многие другие научат всех желающих давать вещам вторую жизнь и использовать нестандартные предметы для создания оригинальных украшений и подарков.

Эко-маркет. Более 50 брендов безопасных экологичных товаров познакомят посетительниц и посетителей фестиваля со своей продукцией.

Лекции и паблик-токи. Представители бренда «Четыре лапы» поделятся опытом эко-активностей, Евгения Юдженич расскажет о консервации усадьбы в Татево, Анна Егорушкина из «Собиратора» выступит с темой «Расхламление с наслаждением», Юлия Тищенко поделится новыми трендами в натуральной косметологии, исполнительный директор БФ «Банк еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталёва расскажет о том, как происходит популяризация рационального подхода к жизни в мире и России.

Викторины, призы, подарки. Издательство «ШЭР» проведёт два увлекательных экоквиза, а «Четыре лапы» – беспроигрышную лотерею.

Буккроссинг. Книжный магазин «Ходасевич» поможет обменять прочитанные книги.

Необычные активности. Музей мусора, выставка арт-треша, инсталляции художников, VR-очки от проекта «Их глазами» будут действовать на территории фестиваля все два дня его проведения.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.

Вход свободный, но необходима заранее зарегистрироваться. сделать это можно на официальном сайте.