«Вы станете рабыней»: откровения жен олигархов

История о «Золушке» так или иначе повлияла на умы девушек и некоторые из них мечтают о сказке, в которой встретится принц, желательно крайне щедрый и обеспеченный. Как сообщает «Царьград», в действительности ситуация обстоит не так радужно, а знаменитости в своих откровениях прямо говорят — «вы станете рабыней».

Золотая клетка

Актриса Регина Мянник недавно вступила в третий брак — ее избранником стал бизнесмен Павел Свирский, для которого это уже седьмой союз. Теперь Регина вынуждена воспитывать детей предпринимателя от предыдущего брака — дочерей Варвару и Веру.

Бывшая жена Людмила утверждает, что супруг вывез детей в Грузию и не позволяет ей с ними видеться. Вместе с тем Свирский и Мянник заявляют, что причиной разрыва стал образ жизни женщина — якобы она злоупотребляла алкоголем и вела себя безответственно. Впрочем, посочувствовать здесь хочется в первую очередь детям, которые лишены общения с родной матерью. И это не единичный случай, когда богатые и знаменитые подрывают имидж крепкой семьи.

Многие считают, что быть зависимой от денег мужчины — неблагодарное дело. С таким заявлением недавно выступила и певица Бьянка, которая сделала публикацию, насмотревшись постов в соцсетях.

«Смотрю на тех дам, которые хотят встречаться с папиками. Чтобы он зарабатывал не менее 600 миллиардов, триллионов долларов, обеспечивал их, а они просто лежали на Багамах и ничего не делали. Так не бывает», — сказала артистка.

По ее словам, в таких отношениях женщина рискует стать «рабыней в руках совершенно неинтересного, возможно, непривлекательного мужчины». Бьянка не понимает, как можно сознательно выбирать подобную зависимость.

Каков шанс встретить миллионера?

В комментариях разгорелась настоящая дискуссия. Кто-то поддержал певицу, а кто-то — наоборот. К последним в основном относятся те дамы, которые часто «вирусятся» в соцсетях в опросах с Патриарших прудов, когда у девушек спрашивают, сколько должен зарабатывать мужчина. Они называют различные цифры — некоторые «скромничают» и говорят, что им будет достаточно от 300 до 500 тысяч в месяц, а кто-то — 800 тысяч и более. Отдельные опрошенные не стесняются и заявляют, что минимальный приемлемый уровень — не менее 5 млн рублей в месяц.

На этом фоне многие пользователи соцсетей обратили внимание на видео, где молодой человек на пальцах пояснил шанс найти такого богача в жизни. И он невелик.

«Всего в Москве людей с зарплатой от миллиона — 15000 человек. Мужчин среди них — 14000. Из них свободных или по статистике готовых к изменам — 10000. Из них до 30 лет — всего 600 парней. От 30 до 40 лет — 4400. От 40 до 50 лет — ещё 5000 человек. В Москве — 7,5 млн мужчин. Шанс наткнуться на миллионера — 0,14%. Это 1:720», — отметил он.

Вместе с тем автор видео отметил, что еще ниже вероятность долгосрочных отношений и замужества. По его мнению, «лучше в казино сходить» — вероятность поймать удачу и то будет выше.

Высокие стандарты

При этом всем мир богатых людей — вовсе не радостная жизнь для женщины. Американская журналистка Барбара Амиэль Блэк выпустила мемуары под названием «Друзья и враги», где описала обратную сторону жизни жен богатых людей. Сама она оказалась среди них в 1992 году, когда вышла замуж за медиамагната Конрада Блэка.

Журналистка отмечает, что в мире супербогачей их жизнь, от домов до лица и фигуры, выставлена на всеобщая обозрение. От жен миллиардеров требуют безупречности во всем — от внешности до манер. Ошибка в выборе украшений может стать поводом для осуждения, а незнание редких терминов — оттолкнуть окружающих.

Среди жен богатейших людей не принято проявлять индивидуальность и действуют строгие стандарты — никаких морщин, целлюлита или веснушек. Она также вспоминает о миллиардере из Нью-Йорка, который включил в брачный контракт пункт о запрете на прибавку в весе более чем на 2 кг. Блэк отмечает, что супруги олигархов живут в постоянном напряжении, а дружба тут редкость — они не доверяют ни друг другу, ни себе.