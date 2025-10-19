Врачи рассказали, как справиться с осенней хандрой

Усталость, апатия, раздражительность нередко возникают осенью. Врачи связывают это с изменением природных факторов и биоритмов человека.

"Это не капризы и не лень, а естественная реакция организма на сезонные изменения", - пояснила врач-психиатр Олим Клиник Марс Ирина Шатунова.

Так, по ее словам, недостаток солнечного света снижает выработку серотонина - гормона хорошего настроения и повышает выработку мелатонина - гормона сна. Отсюда вялость и раздражительность, говорит она. Из-за колебаний температуры и давления организм тратит больше ресурсов на адаптацию к переменам погоды, что сопровождается усталостью и снижением работоспособности.

Наконец, люди сталкиваются с психологической нагрузкой, поскольку завершается период отпусков и каникул, возвращаются рабочие будни, отмечает Шатунова. Также, добавила она, осенью ощущается дефицит витаминов, особенно D, С и витаминов группы B. И все эти изменения, от сокращения светового дня до гормональной перестройки, формируют общее снижение ресурсов организма.

Чтобы справиться с осенней хандрой, психиатр рекомендовала добавить в гардероб или интерьер тёплые цвета - жёлтый, оранжевый, красный. Это работает как простая цветотерапия. Кроме того, можно завести приятные ритуалы: вечер с книгой и чаем, вязание, настольные игры, просмотр любимых фильмов. Спокойные занятия дают ощущение уюта и предсказуемости. Помогает справиться с апатией в холодное время года и ароматерапия. Запахи корицы, ванили, апельсина, хвои или лаванды помогают расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Еще один важный ресурс - это общение с близкими.

"Не уходите в изоляцию, даже если нет настроения. Назначайте встречи, звоните друзьям", - советует Шатунова.

Важно научиться подстраиваться под сезон, а не бороться с ним, отмечает клинический психолог, эксперт издания Psychologies Ольга Агафонова. По ее словам, во-первых, осень не обязательно должна быть мрачной. А во-вторых, любое состояние временно.

"Напоминайте себе: зима закончится, а за ней придёт весна. Это снижает ощущение безысходности. Стройте планы. Когда кажется, что всё застыло, именно время планировать приятное. Мозгу важно видеть перспективу. Находите плюсы", - сказала эксперт.

Ментальное здоровье в осенний и зимний период во многом зависит от самого отношения к этому времени года, считает психолог Центра Хронических Болезней "Golden Care" (входит в ГК "Медскан") Екатерина Кошелева.

"Старайтесь воспринимать его без негатива, окружайте себя теплом и уютом, готовьтесь к новогодним праздникам и думайте о том, что весна, а вместе с ней и долгожданное потепление, обязательно придут", - сказала врач.

Кошелева также подчеркнула, что в период холодов важно относиться к себе бережно. Во-первых, необходимо следить за сном - спать по 7-9 часов в сутки, а для облегчения пробуждения ставить световой будильник, который делает этот процесс более приятным. Дополнительному свету в целом необходимо уделять больше внимания: по возможности бывать на улице в дневное время, а вечером использовать искусственный свет и дома, и в офисе.

Во-вторых, по словам психолога, важно сбалансированно и полноценно питаться, ведь организму в холодное время года требуется больше энергии.

"Многие люди в этот период отдают предпочтение сытным и наваристым блюдам: это действительно дает энергию. Но слишком калорийное питание вместе со снижением уровня физической активности, характерным для зимы, может привести к набору нежелательных килограммов - тем, кто следит за весом, важно иметь это в виду", - обратила внимание врач.

Она также посоветовала не злоупотреблять кофе и сладким.

Третье, о чем обязательно нужно позаботиться в холодное время года - это физическая активность и нахождение на свежем воздухе, добавила Кошелева. По ее словам, они способствуют как выработке серотонина, так и витамина D. Для того, чтобы находиться на улице было комфортно, стоит продумать свой гардероб для холодного времени года: одежда должна быть не только удобной и функциональной, но и нравиться. В этом случае выход на улицу перестанет быть пыткой.