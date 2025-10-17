Миронов предложил создать сеть медицинских хостелов в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать в России сеть государственных хостелов для помощи с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники.

«Считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями», — сказал депутат РИА Новости.

Миронов отметил, что владельцы жилья «неохотно» сдают его людям с тяжёлыми заболеваниями, которые приезжают из регионов на лечение в крупные города. По его словам, ещё одна проблема — стоимость аренды, для некоторых она оказывается слишком высокой.

Депутат сообщил, что готовится обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать сети государственных специализированных хостелов в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что право на помощь социального работника есть у людей как с временными ограничениями в своих возможностях, так и с постоянными.