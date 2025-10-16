«Мисс Россия-2025» рассказала о борьбе с хейтом
22-летняя «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза рассказала о борьбе с хейтом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как отмечает издание, после победы в конкурсе на девушку свалилась не только известность, но и хейт — ее обвинили в ненатуральности. В какой-то момент Венза даже опубликовала свои детские фото, чтобы показать подписчикам, что она не делала пластических операций на лице.
По словам самой девушки, у нее «нет времени читать плохое», поэтому хейт до нее попросту не доходит.
«Он, как правило, останавливается где-то в комментариях, в той атмосфере, где его и создают. А вот поддержка — она совсем другая. Люди, которые действительно искренне болеют за меня, пишут лично, словами, от которых становится тепло. И это чувствуется. Поэтому я выбираю сосредотачиваться на хорошем», — объяснила она.
Венза также прокомментировала жесткие высказывания в свой адрес со стороны «Мисс России-2022» Анны Линниковы. Как объяснила Венза, подобные высказывания «включаются рефлекторно», когда девушка выигрывает в таком конкурсе.
«У людей сразу включается рефлекс — искать подвох. Это уже почти традиция: сначала “слишком красивая — значит, что-то делала”, потом — “слишком простая — значит, не заслужила”. Я спокойно отношусь к разным мнениям, это часть публичности. Но я понимаю, что за этим может стоять и удивление, и зависть, и просто желание обратить на себя внимание. <...> Я бы посоветовала всем комментаторам сосредоточиться на собственных достижениях, а не пытаться обесценить чужие. Но, наверное, кому-то проще громко говорить о чужой “несостоятельности”», — заявила Венза.