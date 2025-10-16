«Мисс Россия-2025» рассказала о борьбе с хейтом

22-летняя «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза рассказала о борьбе с хейтом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, после победы в конкурсе на девушку свалилась не только известность, но и хейт — ее обвинили в ненатуральности. В какой-то момент Венза даже опубликовала свои детские фото, чтобы показать подписчикам, что она не делала пластических операций на лице.

По словам самой девушки, у нее «нет времени читать плохое», поэтому хейт до нее попросту не доходит.

«Он, как правило, останавливается где-то в комментариях, в той атмосфере, где его и создают. А вот поддержка — она совсем другая. Люди, которые действительно искренне болеют за меня, пишут лично, словами, от которых становится тепло. И это чувствуется. Поэтому я выбираю сосредотачиваться на хорошем», — объяснила она.

Венза также прокомментировала жесткие высказывания в свой адрес со стороны «Мисс России-2022» Анны Линниковы. Как объяснила Венза, подобные высказывания «включаются рефлекторно», когда девушка выигрывает в таком конкурсе.