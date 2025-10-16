Стало известно, когда стартует акция #Перевернем мир

Акция #Перевернем мир пройдет с 17 по 24 октября 2025 года в рамках Седьмой недели осведомленности о дислексии. Она нужна, чтобы привлечь внимание к школьной неуспешности, которая осложняет жизнь и учебу каждому пятому человеку. При этом, согласно крупному социальному исследованию школ, которое провела Ассоциация родителей детей с дислексией в 2019 году, 61% россиян ничего не знает об этой особенности восприятия.

Дислексию впервые описал в конце XIX века британский врач Генри Морган. Он обратил внимание на подростка, которому очень тяжело давалась учеба. При этом мальчик не имел психических или физических отклонений. Учителя его постоянно наказывали, но успеваемость от этого не росла. Оказалось, что ребенок воспринимает буквы не так, как ожидали от него педагоги.

Сейчас мы знаем множество людей, у которых были трудности в обучении. Например, российский писатель Евгений Гришковец с трудом читает. В школе ему было трудно учиться, и для сдачи экзамена в институт ему пришлось изобрести особый способ писать сочинение. Он использовал только короткие предложения, чтобы сделать меньше ошибок и набрать необходимое количество баллов для поступления. В результате именно это стало ключевой особенностью стиля изложения в рассказах и пьесах Гришковца, за которую его полюбили читатели. Подобные проблемы в обучении были у многих голливудских звезд, таких как Киану Ривз, Кира Найтли и Энтони Хопкинс. Трудности в школе возникали у знаменитого бизнесмена Ричарда Брэнсона и английской писательницы Агаты Кристи. Однако это не помешало им обрести мировую известность.

На сегодняшний день, у нас в стране уже девять лет существует Ассоциация родителей детей с дислексией, которая ведет активную просветительскую работу, а также поддерживает ученых и экспертов в разработке новых методик и подходов, которые позволяют детям чувствовать себя лучше, легко и радостно осваивать школьную программу и не испытывать трудностей с выбором профессии. На сайте Ассоциации собрана огромная база знаний. Работает онлайн-центр, где родители и дети из любого уголка страны могут получить бесплатные консультации логопедов и нейропсихологов.

«Дислексия — это не про лень и не про глупость. Это про другой способ видеть слова, читать тексты и воспринимать мир. Во время “Недели перевернутого мира” каждый сможет хоть на мгновение почувствовать, каково это, когда буквы прыгают, путаются и не поддаются. Это не игра, а ежедневная реальность для многих детей. Очень важно не упустить момент: чем раньше замечены особенности, чем раньше ребенок попадет к специалисту — логопеду, нейропсихологу, тем легче ему будет в школе и тем больше радости, уверенности и успеха будет в его будущем. Понимание — это первый шаг к принятию. А принятие открывает путь к настоящей поддержке», –– Мария Пиотровская, основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией.

Цель Ассоциации — кардинально изменить отношение к детям с дислексией. Дать понять родственникам, что у них не сложные, не ленивые мальчики и девочки, а уникальные, способные и талантливые. Уже сейчас есть исследования, которые доказывают, что творческие способности людей с дислексией аналогичны тем, которыми обладают их сверстники. При этом по мере взросления дети с дислексией зачастую при должной поддержке вырываются вперед. Более того, чем старше человек, тем более существенным может быть преимущество, особенно если осознанно заниматься своим развитием.

Каждый может стать участником специальной акции во время Недели осведомленности о дислексии. В соцсетях, на сайте или в офлайне поменяйте буквы местами в своем логотипе, чтобы каждый смог увидеть мир глазами ребенка с дислексией. Так мы сможем привлечь внимание к проблеме. Еще можно публиковать посты об акции в соцсетях со ссылкой на сайт Ассоциации для проверки ребенка на дислексию. Подробнее о мероприятиях в рамках Седьмой недели осведомленности читайте на сайте Ассоциации.