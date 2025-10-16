"Закрыл собой товарищей": сын губернатора погиб на СВО

Стало известно о трагедии в семье губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк — ее сын Андрей Ковтун погиб в зоне СВО и посмертно удостоен звания Героя России. Об этом изданию Sib.FM рассказал военный Александр Борматов с позывным «Искандер», недавно вернувшийся с фронта.

© Александр Полегенько/ТАСС

По словам бойца, он лично знаком с главой региона, которая приезжала к ним на передовую.

«У Марии Федоровны, к сожалению, так произошло, что её сын, герой России, погиб. Он служил в 74-й бригаде из Кемеровской области», – сказал Борматов.

26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун ушел на фронт с самого начала спецоперации. Он погиб, спасая жизни сослуживцев. Во время боя офицер закрыл своим БМП саперов от огня противника. Даже после того, как его боевая машина была подбита, он до последнего руководил операцией, уничтожив три единицы вражеской техники и десятки солдат.

Трагедия не сломила Марию Костюк. После гибели сына она работала в фонде «Защитники Отечества», занималась проектом «Время Героев», а в 2025 году выиграла выборы и возглавила регион.