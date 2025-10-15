Умерла актриса Елена Перегуда

© Лилия Шарловская

© Московский Комсомолец

Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской сообщил о смерти актрисы Елены Перегуда, проработавшей на его сцене три десятилетия. Об этом информирует ИА UssurMedia.

«С глубокой скорбью сообщаем об уходе из жизни Елены Васильевны Перегуда, талантливой актрисы Уссурийского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской», — говорится в официальном заявлении театра.

Актриса пришла в коллектив в 1995 году и создала множество запоминающихся образов. В театре ее характеризовали как профессионала с яркой индивидуальностью и преданного своему делу человека.

Театр выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив, что светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ней работал.

