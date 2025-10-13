В Белгороде ограничат уличное освещение

В Белгороде снова ограничат уличное освещение. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Сегодня вечером снова ограничим работу системы уличного освещения на части улиц», — написал он.

О каких именно улицах идет речь он не уточнил.

Напомним, что впервые в Белгороде ограничили уличное освещение 7 октября. Решение было принято с целью оперативного проведения ремонтных работ на электросетях, которые пострадали в результате атаки ВСУ 5 октября. Также ограничения вводились вчера, 12 октября.