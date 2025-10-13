Власти могут отложить реформу утильсбора: сроки и прогнозы

Власти могут перенести начало действия обновленной системы утильсбора на 1 января 2026 года. Причиной возможной отсрочки является неготовность к столь ощутимым изменениям как ведомств, так и автовладельцев, которые массово высказываются против реформы.

«Скорее всего у россиян получится отсрочить вступление новой методики расчета утильсбора, так как нелогично менять порядок с 1 ноября, а потом с 1 января менять снова. Никто не сможет так оперативно перестроить системы. Поэтому с 1 января введут плановое изменение утильсбора и добавят новую методику его исчисления», – сообщил «Газете.ру» генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, сейчас перекупы на этом фоне пытаются усилить ажиотаж на рынке, чтобы жители бросились покупать авто до внедрения реформы. Кроме того, в Госдуме предложили предоставить отсрочку россиянам, которые уже оформили заказы на автомобили из-за границы, но не смогут получить их до 1 ноября – с этой даты планируется запуск обновленной системы расчета утильсбора.

Отмечалось, что в начале октября в Китае была серия выходных из-за национальных праздников, что привело к значительным очередям из автомобилей на границе и задержкам в поставках. Между тем, согласно информации РБК, в Федеральной таможенной службе предложили передать полномочия по расчету утильсбора специализированной компании, сохранив за таможенными органами исключительно функцию взимания данного платежа.

Таким образом, механизм работы нововведений еще до конца не определен. Напомним, во Владивостоке 11 октября состоялся согласованный митинг против повышения утильсбора, собравший около 400 участников. Протестующие требовали отменить планируемое с 1 ноября увеличение ставок и сделать систему расчета сборов прозрачной, утверждая, что иначе будет нанесен удар по автомобилистам и автобизнесу Дальнего Востока. Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов