Умер актер сериалов «Шеф» и «Невский»
Умер актер Денис Семенов, снимавшийся в популярных российских сериалах. Об этом сообщает «Аиф» со ссылкой на супругу артиста.
Семенов умер 10 октября, ему было 46 лет.
«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — сообщила его супруга Юлия.
Причиной смерти могла стать онкология, о дате похорон сообщат позднее.
Денис Семенов снимался в кино с 2022 года. Это роли в фильмах и сериалах «Свои-5», «Филин», «Великолепная пятерка», «Шеф», «Невский», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ».