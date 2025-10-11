Умер актер сериалов «Шеф» и «Невский»

Умер актер Денис Семенов, снимавшийся в популярных российских сериалах. Об этом сообщает «Аиф» со ссылкой на супругу артиста.

© kino-teatr.ru

Семенов умер 10 октября, ему было 46 лет.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — сообщила его супруга Юлия.

Причиной смерти могла стать онкология, о дате похорон сообщат позднее.

Умер актер Николай Калинин

Денис Семенов снимался в кино с 2022 года. Это роли в фильмах и сериалах «Свои-5», «Филин», «Великолепная пятерка», «Шеф», «Невский», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ».