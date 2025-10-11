Дачников призвали срочно удалить с деревьев один вид листьев

Вопреки распространенному мнению, опавшие листья на дачном участке лучше убирать, либо оставлять лишь в приствольных кругах. Советы по этому вопросу им дала автор бестселлера «Не просто огород» Светлана Самойлова в разговоре с aif.ru.

Садовод заявила, что важно обратить внимание, остались ли в момент осмотра листья на деревьях. «Если они похожи на кокон, снимаем. В них на зимовку могут остаться вредители», — объяснила она.

Собранные листья Самойлова порекомендовала сложить в компостный ящик, либо сделать быстрый компост в мешках. Исключением, уточнила эксперт, являются листья от клена и дуба, которые хороши для укрытия.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал россиян для подготовки участка к зиме после сбора урожая засадить почву сидератами — например, горчицей или фацелией. Он рассказал, что посадка таких растений осенью поможет структурировать грунт и подавить рост сорняков.