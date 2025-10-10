Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст пополнил реестр иностранных агентов. В список попали блогер Василий Садонин и медиапроект «Острый угол», следует из данных на сайте ведомства.

Сообщается, что Садонин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, по данным министерства, блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Проект «Острый угол» внесли в реестр за то, что он выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о Вооруженных силах России. Также отмечается, что медиапроект распространял сообщения и материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными в РФ. Помимо этого, он публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что иноагентом признали бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову.