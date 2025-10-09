Миллер предупредил об аномально холодной зиме

Долгосрочные прогнозы метеорологов говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он добавил, что такие зимы случаются примерно раз в 20 лет, пишет ТАСС.

По данным агентства, глава «Газпрома» сделал ряд заявлений наступающем отопительном периоде, деятельности и планах компании в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025).

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — отметил Миллер.

По его словам, наступление такой зимы будет означать температуру в минус 25 градусов во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края.

Глава компании пояснил, что наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей, она может быть и очень теплой и даже бесснежной.

Ранее Миллер сообщил, что поставки российского газа в Европу после 2000 года были «рукой дружбы» для европейских партнеров. Он пояснил, что тогда была создана и реализована новая парадигма, которая, «к сожалению, прожила недолго».