Топ-менеджер Сбера отметил важность регулирования криптовалют

Первый заместитель председателя правления Сбербанка выступил на сессии «Криптовалюты как объект инвестиций: первые результаты и будущее на российском рынке» форума инновационных финансовых технологий «Финополис». Как отметил Александр Ведяхин, Сбер приветствует стремление регулятора вывести обращение криптоактивов из серой зоны. Уже сейчас от 7 до 20 млн россиян, по разным оценкам, владеют криптовалютой.

© Сбер

В связи с этим очевидно, что криптовалюты должны быть легально доступны людям.

«Регулирование оборота криптовалют в России крайне необходимо. И очень здорово, что Минфин и Центробанк вместе говорят об этом. Есть общее понимание, что действовать нужно быстро. Можно использовать экспериментальный правовой режим по криптовалюте — понятный инструмент. Сбер с удовольствием это поддержит. И тогда начнётся хорошее движение вперед», — отметил он.

Александр Ведяхин рассказал, что сейчас в силу отсутствия криптовалют в правовом поле РФ россияне для приобретения таких активов пользуются зарубежными площадками в Кыргызстане, Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах. Россия проигрывает в конкуренции за эти деньги. Поэтому Сбер выступает за то, чтобы начать регулировать эту сферу, и уже имеет первый опыт операций с производными криптоактивов.

«Как и Московская биржа, мы предложили ETF на биткоин и эфир и на смесь биткоина и эфира. У нас шесть таких инструментов, в которые инвесторы уже вложили 1,3 миллиарда рублей. Если считать по объему средств, 80% — это суперквалы, а 20% — обычные квалы. По количеству инвесторов пропорция обратная. Всего квалифицированных инвесторов в Сбере 75 тысяч, а суперквалов — 11 тысяч», — сказал он.

Ключевой вопрос — на кого будет распространяться регулирование, подчеркнул Александр Ведяхин.

«Предлагаю начать регулирование с квалифицированных инвесторов. Так мы поймем, в чем плюсы и минусы существующих инструментов, как работает российский рынок, — и после этого расширим законодательство», — подчеркнул он.

В дискуссии также участвовали директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и другие.