Звезда советского кино назвала россиян несчастными людьми

Актриса Наталья Фатеева заявила, что не встречала счастливых людей в России. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Абзац».

Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове, актрисе 90 лет. Окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), была телеведущей и ведущей КВН, сыграла в картинах «Три плюс два», «Джентльмены удачи» и многих других.

«Абзац» опубликовал комментарий актрисы о жизни в России. Она подчеркнула, что не может назвать свою жизнь счастливой.

«Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми? Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг. Я свою жизнь не могу назвать счастливой!», - процитировал канал актрису.

В 2024 году в интервью «Московскому комсомольцу» Фатеева рассказала, что относится к себе без восхищения и смотрит на себя как на обычного человека. Как отмечала актриса, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно «совпадение множества факторов».