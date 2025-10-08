В РФ начался сезон простуд. Как защитить себя?

В России наблюдается резкий рост числа заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями. В Роспотребнадзоре сообщили, что за очередную неделю сентября количество пациентов с ОРВИ составило почти 900 тыс. человек. До пиковых значений ещё есть время: сезонные эпидемии гриппа и ОРВИ происходят в основном в конце осени и зимнее время года, однако уже сейчас важно соблюдать профилактические меры. Разбираемся, как сохранить свое здоровье и здоровье своих близких в сезон простуд и что делать, если вы все-таки почувствовали недомогание?

© Dima Berlin/iStock.com

Традиционно пик распространения респираторных вирусных инфекций смещен на конец осени-начало зимы. Однако сентябрь показал: затягивать с прививкой от гриппа не стоит, да и соблюдать профилактические меры тоже будет не лишним. Несмотря на то, что в сводках Роспотребнадзора в основном фигурируют данные об ОРВИ не гриппозной этиологии и пока случаев гриппа немного, подхватить неприятный вирус можно и сейчас. Не исчез из поля зрения и ковид-19 – за последнюю неделю зафиксировано выше 14 тыс. случаев пациентов с этим заболеванием.

«Всегда осенью и в осенне-зимний период времени мы ожидаем подъем респираторных вирусных инфекций. Грипп, конечно, будет, другие инфекции будут. COVID в принципе перешел в разряд стандартных банальных ОРВИ, поэтому надо готовиться просто к респираторным вирусным инфекциям и быть готовыми защититься от них», — комментирует Андрей Петрович Продеус, доктор медицинских наук, профессор.

Если вы все-таки почувствовали недомогание или контактировали с заболевшим, тянуть с лечением не стоит. К счастью, арсенал средств для лечения есть и доступен каждому. Есть особая группа препаратов, которые помогают сократить длительность болезни, снизить выраженность симптомов и риск предотвратить опасные осложнения и действуют непосредственно на причину болезни – вирусы, снижая их активность и предотвращая размножение. Они активно противостоят гриппу, риновирусу и множеству других ОРВИ. Важно помнить: любой препарат нужно выбирать тщательно и заниматься самолечением не стоит.

«Мы рекомендуем лечиться не только от гриппа, а от всех вирусных инфекций, препаратами, которые имеют доказанный механизм действия. У нас есть препараты такого рода, это так называемые ингибиторы фузии. Международное непатентованное название такой группы препаратов называется умифеновир. Он помогает клеткам защищаться от проникновения вирусов. И не только вирусов гриппа, а любых других», –отмечает Андрей Петрович Продеус.

В России умифеновир выпускается под брендом Арбидол. «Это один из самых изученных препаратов. В клинических исследованиях принимали участие более 20 тысяч пациентов, треть из них — дети. Мы знаем механизм действия этого препарата, он включен в клинические рекомендации», – отмечает Андрей Петрович Продеус. Препарат широко применяется в амбулаторной практике, поскольку лечение с его помощью можно начинать сразу с появлением первых симптомов ОРВИ, будь то насморк, кашель, повышение температуры, слабость или боль в горле. Также его можно использовать для профилактики при контакте с заболевшим.

При этом не нужно ждать, что после приема противовирусного препарата сразу пройдет кашель или насморк и понизится температура. Эта категория препаратов действует совсем по-другому. Их главная ценность в том, что снижается продолжительность симптомов и сокращается время заболевания, а также минимизируются риски развития осложнений. Он также снижает выделение вируса, что делает человека менее заразным для окружающих. Для наиболее заметного эффекта от лечения специалисты рекомендуют совмещать противовирусную терапию с симптоматической, если есть соответствующие показания – принимать противокашлевые препараты, от насморка, от боли в горле и т.д.

Ещё один эффективный способ обезопасить себя от осложнений вируса гриппа – своевременная вакцинация. Прививочная кампания против гриппа уже стартовала в России и продлится до 1 декабря, но для формирования иммунитета требуется время. Не откладывайте профилактику на потом!