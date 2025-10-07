Россияне смогут оформить быструю доставку SIM-карты

Оператор связи «МегаФон» в партнерстве с онлайн-ритейлером «Самокат» запустил быструю доставку SIM-карт. Уточняется, что новая услуга доступна в 129 городах России.

© Газета.Ru

Согласно сообщению компании, получить SIM-карту можно в срок от 15 минут с момента оформления заказа в интернет-магазине оператора. Заказать ее также можно через онлайн-платформу «Самоката».

Глава департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин отметил, что запуск экспресс-доставки отвечает растущему спросу на быстрые сервисы. Также, по данным оператора, растут продажи SIM-карт с возможностью удаленной активации. В частности, в сентябре 2025 года они увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава департамента специализированного бизнеса «Самоката» Евгений Малышев, в свою очередь, сообщил, что партнерство с оператором позволяет компании расширить присутствие за рамки формата e-grocery и закрыть больше повседневных запросов потребителей.

Помимо способов доставки, «МегаФон» расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции SIM-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах SIM-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).