В Белгороде частично отключили уличное освещение

На ряде улиц Белгорода временно отключено наружное освещение, сообщил мэр города Валентин Демидов.

© nsn.fm

По его словам, мера необходима для ускорения работ по восстановлению электроснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города.

Демидов отметил, что временное отключение позволит снизить нагрузку на энергосети и поможет специалистам быстрее завершить ремонт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что перебои с электричеством возникли после удара Вооружённых сил Украины по объекту инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».