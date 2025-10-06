Экстрасенс Анатолий Кашпировский на фоне сообщений о госпитализации проведет прямой эфир в своих социальных сетях. Анонс трансляции был опубликован в его Telegram-канале.

Ранее несколько новостных Telegram-каналов сообщили о госпитализации 86-летнего Кашпировского, в качестве причины указывалось развитие у него онкологического заболевания. Его директор Сергей Рудых в разговоре с ТАСС опроверг факт госпитализации, отметив, что экстрасенс полностью здоров.

В сообщении Кашпировского сообщается, что прямой эфир начнется 6 октября в 18.00 мск.

Популярность Кашпировский приобрел в конце 80-х благодаря благодаря телевизионной программе "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Во время эфиров он якобы удаленно лечил телезрителей и "заряжал" воду.