В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

Lenta.ru

В поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области неизвестные разгромили могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на местном кладбище. Об этом пишет региональный портал «Чеснок».

В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО
© РИА Новости

По информации издания, случаи вандализма на поселковом кладбище происходят регулярно. Так, местная жительница рассказала, что с могил снимают российские флаги. А 5 октября родственники военнослужащих обнаружили на местах захоронений бойцов поломанные кресты, разбитые лампады и раскиданные цветы.

«У одного бойца вообще ощущение, будто на могиле станцевали», — описала увиденное собеседница журналистов.

При этом видеонаблюдения на кладбище нет. Теперь жители поселка опасаются, что после установки памятников вандалы разгромят и их. В региональном МВД порталу заявили, что по факту произошедшего проводится проверка и разыскиваются виновные.

Ранее школьники младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка. Оскверненные захоронения сняли на видео.