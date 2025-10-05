5 октября: какой праздник отмечают в России и мире

5 октября все учителя мира отмечают свой профессиональный праздник. Православные верующие тем временем вспоминают житие пророка Ионы. «Лента.ру» рассказывает, что еще мы празднуем 5 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День учителя в России

5 октября в нашей стране отмечается День учителя — главный праздник всех педагогов, репетиторов и преподавателей вузов. В этот день учащиеся и их родители дарят подарки и готовят сюрпризы учителям в благодарность за их труд, терпение и преданность делу. Часто в этот день в школах и колледжах устраивают концерты, на которых ученики могут оригинально поздравить педагогов. А на уровне города, области или целой страны работников образования отмечают благодарственными грамотами и другими наградами.

День сотрудников уголовного розыска

5 октября — профессиональный праздник для сотрудников уголовного розыска. Торжество запутанные дела — грабежи, убийства, случаи насилия.

Праздники в мире

Всемирный день учителя

Вместе с российским Днем учителя отмечается и всемирный праздник педагогов. Он был учрежден в 1994 году ЮНЕСКО с целью повышения статуса работы учителя. Этот день служит напоминанием о том, насколько ценна работа преподавателя. Ведь именно он — важнейший человек, помимо родителей, который прививает ребенку жизненные ценности, дает новые знания, расширяет его кругозор.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 октября

Всемирный день ходьбы; Международный день против проституции.

Какой церковный праздник 5 октября

День памяти пресвятого пророка Ионы

Пророк Иона, один из великих пророков Израиля, известен своей уникальной историей, Иисус явился к нему и приказал проповедовать жителям города Ниневии, столицы ассирийской империи, известной своими грехами и безнравственностью. Испугавшись, Иона попытался сбежать на корабле — но вдруг разыгралась сильнейшая буря. Иона понял, что это Бог гневится на его проступок, и ради спасения моряков попросил принести себя в жертву. Испуганные мореплаватели тут же бросили его за борт. Буря моментально утихла, а Иону проглотил кит, во чреве которого он просидел три дня, молясь о спасении.

Вскоре кит выбросился на берег и исторг из себя Иону. Бог снова явился к нему и вновь призвал идти проповедовать в Ниневию. Иона послушался Господа и смог выполнить его просьбу, обратив жителей города в православие.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 октября

Дeнь пaмяти блаженной Параскевы Дивеевской; День памяти преподобного Ионы пресвитера; День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

Приметы на 5 октября

Если на сосне мало шишек, зима будет теплой. Если паутина летает, вся осень будет теплой, а зима придет поздно. Если ударить палкой по земле или разорить муравейник — накликаешь бурю.

Кто родился 5 октября

5 октября родилась легендарная советская и российская актриса Инна Чурикова. Ее роли в кино считаются классикой, а фразы ее героинь ушли в народ и стали крылатыми.

Первая большая роль, принесшая Чуриковой всесоюзную популярность, — Марфушенька-душенька в киносказке «Морозко». Ради преображения в эту героиню актриса себя не щадила: она чуть не сломала зубы в сцене, в которой Марфушенька щелкает орехи, а вместо яблок, которые было слишком дорого закупать в больших количествах на бесконечные дубли, мужественно жевала репчатый лук.

5 октября 50 лет исполняется британской актрисе Кейт Уинслет. Она с детства проявляла интерес к актерскому мастерству, а всемирную известность артистка получила после выхода культового фильма «Титаник» в 1997 году. Уинслет — одна из немногих актрис, близких к статусу EGOT — так называют тех, кто получил премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Именно последней и не хватает актрисе для полного комплекта. Кроме того, она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, получив три номинации на «Оскар» до 30 лет.

Интересно, что Уинслет активно выступает против идеалов красоты, навязываемых современными СМИ, и является сторонницей позитивного восприятия своего тела, поэтому не делает пластические операции.

Кто еще родился 5 октября

Джесси Айзенберг (42 года) — американский актер; Александр Михайлов (81 год) — российский актер; Патрик Руа «Святой Патрик» (60 лет) — канадский хоккеист; Рамзан Кадыров (49 лет) — глава Чеченской Республики.