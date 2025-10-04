«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к Кеосаяну спустя девять дней после его смерти

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в субботу, 4 октября, на девятый день со дня смерти ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, выступила с обращением. Видео с речью журналистки появилось в ее личном Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Симоньян напрямую обращалась к Кеосаяну и вспоминала моменты их совместной жизни.

— Я обращаюсь к мужу своему сейчас. Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим, — начала журналистка.

Она рассказала, что впервые они влюбились друг в друга также, за столиком в ресторане, и «вдруг стали наизусть читать друг другу стихи». После этого Симоньян символично прочитала стихотворение, которое посвятила мужу, начавшееся со строк «Я не могу без тебя жить...».

— Я хочу тебе сказать, солнышко мое, что сама себе завидую, что у нас были эти 14 лет, если считать со дня нашего знакомства. И ты такой нереальный, каких больше не бывает. С твоей улыбкой, с твоим юмором, с твоей заботой, с твоей нежностью, с твоей страстью, с твоим умом... Ты был моим и был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя пресный, темный и ничей, — продолжала Симоньян.

Она объяснила, что договорилась с мужем о том, что «смерти нет» и они верят, что встретятся «там» снова.

— Я еще постыну без тебя в этом стылом доме, постону и постыну. Потом приду к тебе, когда Боженька скажет. А вы там пока с Давидом (старшим братом Кеосаяна, умершим в 2022 году — прим. «ВМ») в нарды поиграйте и не забудьте, чему я вас учила. Я люблю тебя, мой золотой, — сказала Симоньян в своем обращении.

Симоньян опубликовала видео в память о Кеосаяне

О смерти Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

До этого Симоньян опубликовала видео, которое представляет собой нарезку кадров разных рабочих дней Кеосаяна. Режиссер почти всегда в приподнятом настроении, ведет себя неформально, шутит, поет и улыбается.