Кадыров посетил первый в истории Чечни стендап-фестиваль

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что в регионе впервые прошел стендап-фестиваль имени его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава региона сообщил, что с удовольствием посетил это «красочное мероприятие». В фестивале участвовала молодежь из трех чеченских вузов.

«Кто-то отличился остроумием и точными наблюдениями из повседневной жизни, другие — яркой актерской подачей и выразительной речью», — отметил чиновник.

Согласно видео, всем участникам фестиваля вручили денежные вознаграждения в размере 50 тыс. руб., а занявших первые три места наградили суммами в 100 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 500 тыс. руб. Во время фестиваля Кадыров также отметил орденами министра и двух сотрудников своего аппарата.

В сентябре Кадыров в интервью высказался о состоянии своего здоровья. Он заявил, что сразу делает 50 отжиманий, когда кто-то говорит, что с ним не все в порядке.