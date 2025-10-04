Министерство юстиции РФ решило ликвидировать «Партию роста»

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации «Партии роста». Об этом пишет РИА Новости, которое ознакомилось с данными суда.

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», — отмечается в материалах.

Дата заседания пока не назначалась.

3 октября Минюст обновил реестр нежелательных на территории России организаций, включив в него неправительственные структуры из Финляндии, Грузии и Франции.

В перечень вошли: Initiative for Resistance and Dialogues («Инициатива по сопротивлению и диалогу») из Финляндии, Eurasian Network of People who use drugs («Евразийская Сеть Людей, употребляющих наркотики») из Грузии, Bart Marsho («Барт Маршо», «Единство и Свобода») из Франции, а также французская The Assembly of Chechens of Europe («Ассамблея чеченцев Европы»).