Путин объяснил смысл программы «Время героев» для участников СВО

Программа «Время героев» призвана помочь участникам специальной военной операции продолжить путь служения Родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии в образовательном центре «Сириус», передает РИА Новости.

«Смысл этой программы в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству», — сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград педагогам, обучавшим участников СВО.

Мероприятие проходит в новом концертном зале «Сириуса» в Сочи.

9 сентября Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Президент дал высокую оценку новому концертному центру «Сириус», назвав его «конфеткой» и выразив признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талант.

Глава государства подчеркнул, что особая миссия центра — воспитание гармонично развитой личности и формирование общности людей, объединенных духовными ценностями, культурой и общим будущим.