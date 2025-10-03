В Якутском поселке 15 дней не могут похоронить девочку

В якутском селе Юкагир уже две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку, погибшую 19 сентября под колёсами трактора. Похороны откладываются, так как требуется осмотр судмедэксперта, а добраться до посёлка сложно - морга и специалистов на месте нет, вертолётные рейсы переносят.

Всё это время тело находится в холодном пустующем доме. Родные по местным верованиям не оставляют его без присмотра.

Родственник погибшей рассказал о ситуации.

Восьмилетняя Кристина жила в селе Юкагир Усть-Янского района. 19 сентября она залезла в трактор, которым управлял 58-летний мужчина. Когда машина пошла задним ходом, девочка выпала из открытого окна и погибла на месте. Тело перенесли в пустующий дом. Семью предупредили, что захоронение возможно только после осмотра судмедэксперта, чтобы исключить насильственную смерть. Родственники уже 15 дней ждут специалиста. Чиновники ссылались на нехватку средств и логистику. Когда вопрос с рейсом решили, погода испортилась.

- Нас который день кормят обещаниями. Ждали специалиста в пятницу, даже время назначили, а потом всё отменили, - говорит Пётр. - На завтра надежды мало - нелётная погода. Морга у нас никогда не было. Спасибо, что хотя бы фельдшер есть. В итоге тело лежит в нежилом помещении, где по очереди круглосуточно дежурят по очереди жители. Мы верим, что девочку нельзя оставлять одну: её душа будет тревожиться. Это Арктика, тут даже неверующий становится верующим.

- Много людей дежурит?

- В поселке осталось около 130 человек, сейчас ещё меньше - дети уехали учиться, родители с ними. Школа здесь только до 9 класса.

- Тяжело сидеть в холодном доме?

- Очень. На улице 8-10 градусов мороза, пурга и метель. Люди мёрзнут, но приходят. У нас дружная деревня, все друг друга знают, помогают. Если рыбы много поймаем - делимся, гусей зарежем - тоже делимся.

- Мама девочки приходит дежурить?

- Нет, она не выдержит. Находится в тяжёлом состоянии.

- Водитель трактора где сейчас?

- Дома, ждёт следователя. Вину признал, что не досмотрел, готов нести ответственность.

- Тело не испортилось?

- Говорят, пока всё нормально. В четверг специалисты, которые обещали прилететь, велели перенести тело в тёплое помещение для подготовки. Люди так и сделали, но никто не прилетел. Тело унесли обратно. Мама и бабушка разозлились, попросили меня написать жалобы о затяжном финансировании, считают, что чиновники должны понести ответственность. Я написал главе республики, уполномоченному по правам человека, в СК и прокуратуру Якутии. Ответов пока нет.

- Почему семья не хоронит без эксперта?

- Их предупредили - в случае похорон могут потребовать эксгумацию. Этого боятся.

- Вдруг эксперт не прилетит ни завтра, ни через месяц?

- Того же боимся. Если завтра не прилетят, будем спрашивать у следователя, можно ли хоронить. Шансов на их появление здесь мало. На неделе плохой прогноз, дальше ещё хуже.

- Раньше подобное происходило?

- Не помню. Был случай убийства родственника, но тогда следователь и эксперт прилетели быстро. Умершего похоронили через пару дней. Виновного увезли и осудили.

- А если кто-то в поселке серьезно заболеет, тоже так долго ждут, пока за ними прилетят?

- Раньше санитарные рейсы летали. Сейчас, пишут, что по республике сильно урезали финансирование, деньги на перелёты кончились. Потом средства откуда-то нашли до 15 сентября. Но наша беда случилась позже.