Путин высказался о роли учителей в истории России

Во все исторические эпохи именно педагоги вели Россию вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении с наступающим Днем учителя. Видео выступления главы государства в новом концертном центре «Сириус» Кремль опубликовал в Telegram.

Путин подчеркнул, что педагоги являлись нравственным маяком для целых поколений, воспитывая учеников, одерживающих победы на поле боя и добивающихся высоких результатов в науке, спорте и искусстве.

«Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также вручил государственные награды педагогам и наставникам участников специальной военной операции.