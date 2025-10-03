В МВД рассказали, какие данные опасно хранить в смартфоне

Специалисты управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России представили рекомендации по защите персональных данных на мобильных устройствах. В ведомстве подчеркивают, что современный смартфон концентрирует в себе финансовую информацию, цифровые копии документов и личную переписку, что делает его крайне привлекательной мишенью для злоумышленников.

Особое внимание в МВД рекомендуют уделять защите сканированных копий паспортов, СНИЛС, ИНН, водительских удостоверений и реквизитов банковских карт. Эти документы представляют особую ценность для мошенников, которые могут использовать их для взлома аккаунтов, создания фальшивых профилей и социальной инженерии. Оптимальным способом хранения такой информации считается использование защищенных облачных хранилищ с обязательным подключением двухфакторной аутентификации.

Отдельно эксперты предупреждают о рисках хранения паролей в заметках на телефоне или пересылки их через мессенджеры. Пароли, сохраненные в браузерах, также относятся к категории повышенного риска. Для безопасного управления доступом рекомендуется использовать специальные менеджеры паролей или хранить их записи в офлайн-формате.

В МВД также советуют регулярно очищать историю сообщений в мессенджерах от банковских реквизитов, PIN-кодов и ответов на секретные вопросы. При необходимости сохранения переписки рекомендуется использовать резервное копирование в защищенное облако с последующим удалением конфиденциальных данных с устройства. Аналогичные меры безопасности применяются к рабочим документам и контактам, которые могут быть использованы для фишинговых атак.

