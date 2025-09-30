Актер Олег Басилашвили раскритиковал своего коллегу Юру Борисова за съемки в Голливуде. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с «КП-Петербург».

Напомним, что Борисов получил мировую известность после выхода американского фильма «Анора», где он сыграл одну из главных ролей. За нее актер был номинирован на престижные премии «Золотой глобус» и «Оскар», но победить на них не смог.

Басилашвили отметил, что слышал про успех Борисова.

«Правила везде одинаковые: что в Голливуде, что здесь. Я преклоняюсь перед некоторыми западными актерами: Робертом Де Ниро, Дастином Хоффманом, Аль Пачино. Все, что они делают, все по Станиславскому. Лучшие американские фильмы сняты с актерами, обучавшимися у Михаила Чехова», — сказал он.

Несмотря на это Басилашвили не разделяет мечты многих российских артистов о Голливуде. Он отметил, что не понимает, зачем им это.

«Здорово, если удастся сыграть в хорошем фильме. Но почему не пытаться сделать это здесь, на родине. Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России», — добавил актер.

По мнению Басилашвили, артистам, которые делают ставку на Запад, стоит больше думать о российских зрителях.

«Попытка привить людям добрые чувства посредством кинофильма с твоим участием — отнюдь не плохая идея, даже благородная. Но когда покидаешь родину, чтобы просто стать актером Голливуда, — я это не очень понимаю», — пояснил он.

При этом актер подчеркнул, что «человек должен жить там, где ему уютно и нравится».