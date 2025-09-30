В больнице перед кончиной Бушков работал с мемуарами Шарля Де Голля

Писатель Дмитрий Иванов рассказал, что перед кончиной, находясь в больнице, его коллега и друг Александр Бушков писал последнюю книгу. Об этом сообщает aif.ru.

Бушков, уточнил Иванов, работал до последнего, у него остался незаконченный цикл «Тени в темных углах». Две книги цикла были изданы, третья написана, но издательство ее не выкупило, четвертая была написана на треть.

«Саныч планировал стартовать на одном из литературных порталов с новой книгой про попаданца в 1904 год», — уточнил он.

По словам Иванова, попав в больницу Бушков в рамках подготовки к написанию книги работал над мемуарами основателя и первого президента Пятой республики, премьер-министра и министра обороны Франции Шарля Де Голля.

29 сентября у 69-летнего Бушкова остановилось сердце. В свою очередь, бывшая супруга писателя Елена, которая навещала его в больнице, рассказала, что врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

Популярность среди читателей Бушков приобрел в середине 1990-х, после выхода фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Он работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические тексты на исторические темы. В течение карьеры писатель был неоднократно номинирован на премии «Аэлита» и «Роскон». Книга Бушкова «Охота на пиранью» легла в основу сценария фильма режиссера Андрея Кавуна с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.