Умер композитор Юрий Чернавский

На 78-м году жизни скончался композитор Юрий Чернавский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети музыканта.

© Cтраница Юрия Чернавского в социальной сети

Причина смерти композитора не раскрывается.

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения», — говорится в публикации.

О месте и дате прощания с композитором сообщат дополнительно.

Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года. Высшего профильного образования не имел. Композитор получил известность по выступлениями в джазовых оркестрах народного артиста РСФСР Олега Лундстрема, народного артиста СССР Леонида Утесова и Бориса Ренского. Также он сотрудничал с Михаилом Боярским, Аллой Пугачевой и многими другими. Чернавский является автором музыки к ряду кинофильмов, в том числе «Сезону чудес», «Выше радуги», «Ассе» и «Поводу». С 1994 года работал и жил в Лос-Анджелесе, где основал компанию LA 3D Motion, которая специализировалась на разработках в области компьютерной графики для видео- и киноиндустрии. Композитор имеет звание заслуженного артиста РСФСР.