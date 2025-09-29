Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ им. Горького

Аксинья Кравченко

Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, соответствующий приказ подписала глава Минкульта России Ольга Любимова. Кехман перестанет выполнять обязанности гендиректора МХАТ им. Горького с 29 сентября.

Напомним, что в начале июля против Кехмана выдвинули обвинения в растрате. По версии следствия, он превысил сметы по трем договорам, которые заключались на реконструкцию сцены театра. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в виде машины Mercedes V-класса. Все имущество и счета семьи гендиректора МХАТ им. Горького были арестованы, он сам находится под подпиской о невыезде. Общий долг Кехмана по неоплаченных кредитам составляет 17,8 миллиардов рублей.