В Москве завершилась церемония прощания с Кеосаяном

В Москве в Армянской церкви на Олимпийском проспекте состоялась гражданская панихида по режиссеру Тиграну Кеосаяну, пишет ТАСС.

На церемонию пришли сотни человек, передает агентство.

Среди них: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, посол России в Республике Маврикий, журналистка Ирада Зейналова , режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер Иван Охлобыстин и другие.

Народный артист Филипп Киркоров принес искренние соболезнования семье режиссера Тиграна Кеосаяна. Певец назвал большой бедой, когда дети уходят раньше родителей. По словам Киркорова, Кеосаян сделал много как в творчестве, так и «в сегодняшней ситуации». Он назвал режиссера рупором, к которому прислушивались и уважали.

Первый замглавы администрации президента Алексей Громов на похоронах рассказал, что президент РФ Владимир Путин «действительно к Тиграну очень хорошо относился».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, отметив стремление Кеосаяна говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России.