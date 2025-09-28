11-летний сын Теплякова не смог поступить в университет

11-летний сын Теплякова, который воспитывает семью детей-вундеркиндов, в третий раз не смог поступить в университет, так как плохо сдал ЕГЭ и вступительные экзамены. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

Мальчик по имени Хеймдалль, младший брат девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, не смог повторить успех сестры. В 9 лет он окончил 11 классов в школе и с тех пор пытается попасть на прикладную информатику. Тогда он сдал ЕГЭ на 92 балла и не смог поступить в вуз из-за плохого результата экзаменов.

— Был шанс попасть на архитектурный курс в вузе с невысоким проходным — но Хеймдалля не смогли принять из-за отсутствия российских документов. Он родился в Китае, а родители до сих пор не оформили свидетельство о рождении, — говорится в материале.

Уточняется, что отец отказался комментировать ситуацию и заявил, что готов говорить только за 2 миллиона рублей.

В июне этого года Тепляков сообщил своим подписчикам, что еще одна его дочь завершила обучение и получила аттестат. В видеоблоге он поинтересовался у девочки, как она себя чувствует после выдачи аттестата, а затем задал вопрос о ее дальнейших планах. По его словам, дочь собирается поступать в МГУ.