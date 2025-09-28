Главред RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что известный сербский режиссер Эмир Кустурица поддержал ее после смерти мужа Тиграна Кеосаяна.

Ранее сообщалось, что в возрасте 59 лет скончался режиссёр, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Он прославился благодаря фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной». Последние месяцы жизни режиссёр находился в коме.

Журналистка разместила в своем канале два скриншота публикаций Кустурицы, с текстом на английском и русском языках.

«Дорогой друг, я с тобой в это тяжелое время. Тигран был человеком, который тронул мою душу, и я все еще слышу его голос и вижу его улыбку. Он — добро, пронизывающее вселенную. Он был, есть и будет человеком Божьим», — отметил режиссер.

Певица Диана Гурцкая сообщила ранее, что беспрецедентная чувственность Кеосаяна помогала ему в жизни.

По ее словам, режиссер демонстрировал настоящий профессионализм в своей работе. Его уход из жизни артистка охарактеризовала как невосполнимую потерю.