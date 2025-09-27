Анонсировано последнее интервью Тиграна Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что скоро выйдет последнее интервью режиссера Тиграна Кеосаяна. Анонс эфира появился в ее Telegram-канале.

Как рассказала Симоньян, 28 сентября по телеканалу «Россия 1» в 13:00 часов Кеосаян появится в передаче «Судьба человека». По ее словам, программу записали незадолго до болезни режиссера.

Продюсер рассказал о последней встрече с Тиграном Кеосаяном

При этом телеведущий Борис Корчевников, утверждает она, не хотел выпускать интервью в эфир до тех пор, пока Кеосаян не вылечится. В заключение Симоньян обратилась к подписчикам и попросила их обязательно посмотреть передачу.

Ранее стали известны дата и место прощания с Кеосаяном. Симоньян заявила, что оно состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.