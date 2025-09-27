Умер журналист Дмитрий Сараев, пострадавший при атаке на «Крокус»

Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Дмитрий Сараев, рассказал глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. Об этом пишет РИА Новости.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года.

Группа боевиков ворвалась в здание, открыла огонь из автоматов, подожгла зрительный зал и экстренно покинула место преступления. По данным следствия, от пуль и огня погибли 149 человек, 1 пропал без вести.

Силовики задержали преступников в Брянской области, преступники намеревались скрыться на территории Украины, но не успели перейти границу.

«Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отметил Баришевский.

Адвокат Игорь Трунов сообщил ранее, что во время стрельбы в концертном зале концертный организатор и журналист Сараев получил ранение в спину, долго лечился, но все же умер. Он добавил, что «очень жаль его».