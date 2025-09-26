Канделаки попрощалась с Тиграном Кеосаяном

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки попрощалась со скончавшимся сегодня, 26 сентября, кинорежиссером Тиграном Кеосаяном и выразила соболезнования его близким. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

По словам Канделаки, она никогда не забудет свою первую встречу с Кеосаяном в клубе «Пилот». Она отметила, что кинорежиссером «всегда был добр» у ней, а каждый его звонок «был теплым воздухом».

«Прощай, Тигран. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо», — написала Канделаки.

Также она выразила соболезнования его супруге — главному редактору RT и «Россия сегодня» Маргарите Симоньян — всей семье и близким кинорежиссера.