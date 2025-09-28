Путин прислал венок на прощание с Тиграном Кеосаяном

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с заслуженным артистом РФ режиссером Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент ТАСС.

Венок на церемонию прощания также направил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Ему было 59 лет.

Прощание с режиссером пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Начало церемонии запланировано на 15:00 мск.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.